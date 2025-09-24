Jest straszna histeria wokół naszych pilotów wojskowych, którzy rzekomo naruszyli niektóre przepisy i wdarli się w jakąś przestrzeń powietrzną – powiedział Pieskow i dodał, że oskarżenia te są "nieuzasadnione".

Pieskow: Lotnictwo Rosji przestrzega wszystkich zasad

Nasze lotnictwo wojskowe przestrzega wszystkich zasad i przepisów lotniczych – zapewnił.

Trump: Kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty

We wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził pogląd, że kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną.

Rosyjskie drony nad krajami NATO

W ciągu ostatnich dwóch tygodni drony lub samoloty rosyjskie trzykrotnie wleciały w przestrzeń powietrzną krajów NATO. Rosja za każdym razem dementowała doniesienia, by do tego doszło. We wtorek NATO ostrzegło Moskwę, że ta eskalacja musi się zakończyć, i zapewniło, że jest gotowe się bronić.

W poniedziałek Dania musiała zamknąć na kilka godzin lotnisko w Kopenhadze po przelocie dronów nieznanego pochodzenia. W nocy z 9 na 10 września do Polski wleciało około 20 dronów; sojusznicze myśliwce zestrzeliły trzy z nich. Naruszenie przestrzeni powietrznej zgłosiły też Rumunia i Estonia.