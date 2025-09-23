Widzę prezydenta USA, który jest zmobilizowany, który powtórzył tego ranka z trybuny (ONZ): "Chcę pokoju, rozwiązałem siedem konfliktów", który chce Pokojowej Nagrody Nobla – powiedział Macron.

Macron: Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa możliwa pod jednym warunkiem

Prezydent Franci dodał następnie, że nagroda ta jest możliwa tylko w razie zatrzymania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Macron: Palestyna zostanie rzeczywiście stworzona wtedy, gdy uzna ją Izrael

Macron powiedział także, że państwo palestyńskie, które zostało w poniedziałek oficjalnie uznane przez Francję, zostanie rzeczywiście stworzone wtedy, gdy uzna je Izrael.

Prezydent Francji przebywa w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W poniedziałek wieczorem czasu polskiego wziął udział w konferencji na temat rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie, oficjalnie ogłaszając, że Francja uznaje państwowość Palestyny.