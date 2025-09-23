Widzę prezydenta USA, który jest zmobilizowany, który powtórzył tego ranka z trybuny (ONZ): "Chcę pokoju, rozwiązałem siedem konfliktów", który chce Pokojowej Nagrody Nobla – powiedział Macron.
Macron: Pokojowa Nagroda Nobla dla Trumpa możliwa pod jednym warunkiem
Prezydent Franci dodał następnie, że nagroda ta jest możliwa tylko w razie zatrzymania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
Macron: Palestyna zostanie rzeczywiście stworzona wtedy, gdy uzna ją Izrael
Macron powiedział także, że państwo palestyńskie, które zostało w poniedziałek oficjalnie uznane przez Francję, zostanie rzeczywiście stworzone wtedy, gdy uzna je Izrael.
Prezydent Francji przebywa w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W poniedziałek wieczorem czasu polskiego wziął udział w konferencji na temat rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie, oficjalnie ogłaszając, że Francja uznaje państwowość Palestyny.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję