Trump ma absolutną rację. Pracujemy nad tym – powiedziała von der Leyen, cytowana przez agencję Reutera podczas krótkiego spotkania w siedzibie ONZ.

Von der Leyen: UE postara się zakończyć import ropy do końca roku

Stwierdziła, że chce, by państwa europejskie zakończyły import rosyjskiej ropy naftowej do końca tego roku.

Trump: Von der Leyen to bardzo wpływowa i inteligentna kobieta

Trump chwalił z kolei szefową KE, określając ją jako "bardzo wpływową, bardzo inteligentną kobietę i przyjaciółkę", dodając, że "wykonuje fantastyczną pracę, zarządzając wieloma różnymi krajami".

Trump: ONZ nie zdołała powstrzymać wojny w Ukrainie

Wcześniej prezydent USA spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, a także z prezydentem Argentyny Javierem Mileim. Mimo krytycznych słów o ONZ, Trump zapewnił o swoim poparciu dla Organizacji i zapewnił, że ma ona wielki niezrealizowany potencjał.

Nigdy się nad tym zbytnio nie zastanawiałem. A potem, ostatnio, zacząłem myśleć, wiesz: ONZ nigdy nam nie pomogła. ONZ ma ogromny potencjał, ogromny potencjał. Mam nadzieję, że sama będzie gasić wojny. Mam na myśli, że pewnego dnia zrobi to, co ja i powinni być w stanie to zrobić – powiedział Trump. Stwierdził przy tym, że ONZ wykonuje fantastyczną pracę w misjach pokojowych, lecz wspomniał, że nie zdołała powstrzymać wojny w Ukrainie.

Podczas spotkania z Mileim prezydent USA zapowiedział pomoc dla Argentyny w obliczu kryzysu finansowego oraz udzielił mu pełnego poparcia.