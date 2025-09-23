Erdogan podziękował tym państwom, które ogłosiły, że uznają Palestynę. Te kraje, które nie podjęły takiej decyzji, wezwał do uczynienia takiego kroku.

Erdogan: Będziemy rzecznikiem Palestyńczyków

Będziemy rzecznikiem Palestyńczyków – zapowiedział, wskazując na brak na sali prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa.

W ocenie prezydenta Turcji, każdy, kto nie zajmuje stanowiska przeciwko "barbarzyństwu w Gazie, jest mu współwinny".

Erdogan: Ciężko nazwać to, co się dzieje w Strefie Gazy, wojną

Ciężko nazwać to, co dzieje się w Strefie Gazy, wojną. Nie możemy mówić tu o dwóch stronach. Po jednej stronie jest regularna armia z najbardziej śmiercionośną bronią, po drugiej niewinni cywile i dzieci – ocenił. W Strefie Gazy "człowieczeństwo osiąga dno" – stwierdził, zarzucając władzom Izraela szaleństwo.

Erdogan: Hamas to nie organizacja terrorystyczna, to ruch oporu

We wcześniejszej rozmowie z telewizją Fox News Erdogan oświadczył, że nie uważa Hamasu za organizację terrorystyczną, lecz za ruch oporu.

Zapowiedział też, że Turcja będzie negocjować z USA w sprawie samolotów F-35 i F-16. W czwartek Erdogan ma spotkać się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Wojna w Strefie Gazy; tysiace ciał pod gruzami

W ciągu blisko dwóch lat izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy zginęło około 65 tys. osób, a około 164 tys. zostało rannych. Rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Szacuje się, że pod gruzami znajdują się tysiące ciał.