Według informacji opublikowanych przez mera Moskwy na jednym z internetowych komunikatorów (Telegram), ukraińskie siły powietrzne tej nocy atakowały rosyjską stolicę kilkukrotnie.

Zestrzelenie ukraińskich dronów

Do północy obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 15 maszyn, a do rana Rosjanom udało się zniszczyć kolejnych 21.

Pierwszy komunikat został wydany przez Sobianina niedługo po tym, gdy w kilku dzielnicach Moskwy i obwodu moskiewskiego rozległy się eksplozje. Informacje o wybuchach pojawiły się również na internetowych komunikatorach oraz portalach społecznościowych.

Według lokalnych mediów jedna z maszyn rozbiła się w oddalonym 15 km od Moskwy mieście Rieutow, a jej odłamki uszkodziły zaparkowane przy ulicy samochody. Mimo ataku ani w Moskwie, ani w obwodzie moskiewskim nie ogłoszono alarmu bombowego.

Zamknięte lotnisko Szeremietiewo

W związku z nalotem na kilka godzin zamknięto stołeczne lotnisko Szeremietiewo, a zmierzające do Moskwy rejsy przekierowano do portów lotniczych w Sankt Petersburgu, Kazaniu, Niżnym Nowogrodzie, Uljanowsku, Iżewsku i Samarze.

Zamknięte centre handlowe

Z kolei we wtorek rano ukraińskie drony spadły na miasto Biełgorod na południu Rosji. Według niepotwierdzonych informacji uszkodzone miały zostać dwa domy prywatne we wsi Strielieckoje, a siedmioro mieszkańców Biełgorodu miało odnieść rany. W związku z atakiem w mieście zamknięto największe centra handlowe.