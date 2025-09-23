Jak stwierdził Donald Trump, po jego pierwszej kadencji "era spokoju i stabilności ustąpiła miejsca jednemu z największych kryzysów naszych czasów".

Trump: Ameryka wkroczyła w swój złoty wiek

Jednocześnie – jak zauważył – "w Stanach Zjednoczonych cztery lata słabości, bezprawia i radykalizmu pod rządami poprzedniej administracji sprowadziły na nasz naród powtarzającą się serię katastrof".

Trump oznajmił także, że jednak obecnie Ameryka wkroczyła w swój złoty wiek, jest "najgorętszym krajem na świecie" i jest powszechnie szanowana.

Trump: Jedyne, co robi ONZ, to pisze mocne listy

Jedyne, co robi ONZ, to pisze mocne listy i puste słowa, ale puste słowa nie rozwiązują wojny – powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump podczas przemówienia w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Trump: Zakończyłem siedem wojen bez pomocy ONZ

Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia – oświadczył Trump.

Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał – dodał.

Trump zapytał, jaki jest wobec tego cel ONZ, twierdząc, że organizacja nie wykorzystuje swojego potencjału.

Wydaje się, że jedyne, co robią, to piszą naprawdę mocno sformułowany list, a potem nigdy nie następują czyny. To puste słowa, a puste słowa nie rozwiązują wojny. Jedyne, co rozwiązuje wojnę i wojny, to działanie – zaznaczył.

Trump: Wszyscy mówią, że powinienem dostać Nobla

Dodał przy tym, że "wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla", lecz podkreślił, że dla niego nagrodą są uratowane życia ludzi.

Trump: Uznanie Palestyny to nagroda dla Hamasu

Jednostronne uznanie Palestyny przez niektóre państwa jest nagrodą dla Hamasu – oświadczył we wtorek prezydent USA Donald Trump, występując podczas debaty generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Niestety, Hamas wielokrotnie odrzucał rozsądne propozycje zawarcia pokoju. Nie możemy zapomnieć o 7 października (...) Jakby po to, by podsycić konflikt, część tej organizacji dąży do jednostronnego uznania państwa palestyńskiego. Nagroda dla terrorystów z Hamasu za ich okrucieństwa byłaby zbyt wielka – powiedział Trump.

Trump: USA nałożą cła na Rosję, jeśli Europa zrobi to samo

Jesteśmy gotowi nałożyć bardzo mocne cła, które zakończą wojnę w Ukrainie, ale państwa europejskie muszą dołączyć do nas i przyjąć te same środki – powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które, jak sądzę, bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi. Jednak aby te cła były skuteczne, państwa europejskie – wszyscy tu zgromadzeni – musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki – powiedział Trump.

Prezydent USA stwierdził, że kiedy niedawno dowiedział się o tym, że państwa europejskie nadal kupują rosyjską ropę naftową, był wściekły, a Europejczycy – zawstydzeni.

Trump: Niekontrolowana migracja to najważniejszy problem

Niekontrolowana migracja to najważniejszy problem naszych czasów i niszczy kraje – powiedział prezydent USA Donald Trump, przemawiając w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

ONZ nie tylko nie rozwiązuje problemów, ale wręcz przeciwnie – (...) stwarza nowe problemy do rozwiązania. Najlepszym przykładem jest najważniejszy problem polityczny naszych czasów: kryzys niekontrolowanej migracji – stwierdził Trump.

Wasze kraje są rujnowane. (...) Wasze kraje idą do piekła – dodał.

Wymienił w tym kontekście Londyn i burmistrza miasta Sadiqa Khana, twierdząc, że w Londynie powstaje prawo szariatu.

‎Państwa muszą mieć możliwość ochrony swoich społeczności (...) przed ludźmi, których nigdy wcześniej nie widziały, z innymi zwyczajami, religiami i wszystkim innym, gdzie migranci naruszają prawo. (...) W wielu przypadkach powinni oni zostać natychmiast odesłani do domu – oświadczył amerykański prezydent.

Trump: Zmiana klimatu to największy szwindel w historii

Zmiana klimatu to największy szwindel w historii świata – powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump w wystąpieniu w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wezwał kraje do porzucenia "zielonego oszustwa".

To największy szwindel, jaki kiedykolwiek został popełniony wobec świata – podkreślił Trump, twierdząc, że wszystkie dotychczasowe przepowiednie katastrof klimatycznych się nie spełniły.

Trump stwierdził, że szwindlem jest też ślad węglowy i że oszustwa te zostały dokonane przez "głupich ludzi, którzy kosztowali fortunę swoje kraje i zaprzepaścili ich szansę na sukces".