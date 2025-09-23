Kilkudziesięcioosobowa grupa protestujących zgromadziła się w pobliżu budynku na około godzinę przed wystąpieniem prezydenta w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Paraliż komunikacyjny na Manhattanie

Kilkanaście osób usiadło na ziemi na skrzyżowaniu dróg, wywołując jeszcze większe problemy komunikacyjne na Manhattanie – napisał dziennik.

Reklama

Protestujący: Drogi świecie, przepraszamy

Protestujący trzymali w rękach transparenty z hasłami przeciwko Trumpowi. Na jednym z nich napisano: "Drogi świecie, przepraszamy". Policja usunęła kilkunastu protestujących z ulicy. Jeden z demonstrujących miał przy sobie plakat przedstawiający głowę Trumpa z podpisem "faszysta". Inny – koszulkę z napisem "Trump jest zdrajcą".

Protestujący: Trump zagraża demokracji

Inne kraje muszą wiedzieć, że ludzie mieszkający w USA nie popierają Trumpa – powiedziała jedna z zatrzymanych protestujących, 64-letnia Alexis Danzig. Trump zagraża demokracji w każdym miejscu – oceniła.