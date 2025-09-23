W poniedziałek wieczorem telewizja MSNBC wyemitowała rozmowę z byłą kandydatką na prezydenta USA.
Pierwszy wywiad Kamali Harris od porażki
Był to jej pierwszy wywiad od czasu opuszczenia stanowiska wiceprezydentki i porażki w wyścigu wyborczym z Trumpem.
Kamala Harris: Decyzja Bidena to była lekkomyślność
Harris wystąpiła w telewizji w przeddzień wyjścia na rynek jej książki "107 dni", w której wspomina kampanię prezydencką. Autorka skrytykowała decyzję Joe Bidena o ubieganiu się o reelekcję.
"Z perspektywy czasu uważam, że to była lekkomyślność" – napisała była wiceprezydentka. "Stawka była po prostu zbyt wysoka. To nie był wybór, który powinien być pozostawiony ego, ambicjom jednostki. Powinien być czymś więcej niż osobistą decyzją" – argumentowała.
W rozmowie z MSNBC Harris podkreśliła, że bierze na siebie odpowiedzialność za przyczynienie się do tej "lekkomyślności".
Czy Kamala Harris wystartuje w wyborach w 2028 roku?
Pytana, czy może wystartować w wyborach prezydenckich w 2028 roku, nie wykluczyła tego całkowicie, ale stwierdziła, że "teraz nie jest to jej priorytetem".
Kamala Harris: Trump to tyran o kruchym ego
W wywiadzie Harris ostro skrytykowała prezydenta Trumpa, nazywając go "tyranem, który z powodu kruchego ego wykorzystuje rząd federalny, by spełniać swoje kaprysy i fantazje".
