W poniedziałek wieczorem telewizja MSNBC wyemitowała rozmowę z byłą kandydatką na prezydenta USA.

Pierwszy wywiad Kamali Harris od porażki

Był to jej pierwszy wywiad od czasu opuszczenia stanowiska wiceprezydentki i porażki w wyścigu wyborczym z Trumpem.

Reklama

Kamala Harris: Decyzja Bidena to była lekkomyślność

Harris wystąpiła w telewizji w przeddzień wyjścia na rynek jej książki "107 dni", w której wspomina kampanię prezydencką. Autorka skrytykowała decyzję Joe Bidena o ubieganiu się o reelekcję.

"Z perspektywy czasu uważam, że to była lekkomyślność" – napisała była wiceprezydentka. "Stawka była po prostu zbyt wysoka. To nie był wybór, który powinien być pozostawiony ego, ambicjom jednostki. Powinien być czymś więcej niż osobistą decyzją" – argumentowała.

W rozmowie z MSNBC Harris podkreśliła, że bierze na siebie odpowiedzialność za przyczynienie się do tej "lekkomyślności".

Czy Kamala Harris wystartuje w wyborach w 2028 roku?

Reklama

Pytana, czy może wystartować w wyborach prezydenckich w 2028 roku, nie wykluczyła tego całkowicie, ale stwierdziła, że "teraz nie jest to jej priorytetem".

Kamala Harris: Trump to tyran o kruchym ego

W wywiadzie Harris ostro skrytykowała prezydenta Trumpa, nazywając go "tyranem, który z powodu kruchego ego wykorzystuje rząd federalny, by spełniać swoje kaprysy i fantazje".