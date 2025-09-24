Podczas konferencji w Sejmie, poseł PiS, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przywołał śmierć prawicowego aktywisty Charliego Kirka, który 10 września został zastrzelony podczas jednej z debat na uniwersytecie Utah Valley.

PiS: Chcemy uznania Antify za organizację terrorystyczną

Po śmierci Kirka prezydent USA Donald Trump zdecydował o uznaniu Antify – antyfaszystowskiego ruchu wywodzącego się z Niemiec – za organizację terrorystyczną. O zamiarze podjęcia takiego działania przez Węgry poinformował później premier Węgier Viktor Orban.

Zdaniem Ziobry, zabójca Kirka, 22-letni Tyler Robinson, "identyfikował się z aktywistami LGBT". Chcemy przeciwstawiać się lewackim tendencjom i żądaniom, aby poprzez przemoc państwową, czy też przemoc fizyczną narzucać własne, w tym wypadku lewackie, lewicowe poglądy – podkreślił były szef MS.

Poseł PiS Dariusz Matecki poinformował, że wspólnie z innymi posłami klubu Prawa i Sprawiedliwości zwrócą się z interpelacją do premiera Donalda Tuska. Domagamy się, żebyśmy szli w takim kierunku jak Stany Zjednoczone, jak Węgry, żeby Polska wniosła na forum Unii Europejskiej o uznanie Antify jako organizacji terrorystycznej – podkreślił Matecki.

PiS: Chcemy ustawy "o obronie chrześcijan"

Ziobro zapowiedział też, że klub PiS wróci do obywatelskiego projektu nowelizacji kodeksu karnego "o obronie chrześcijan", który zakładał ściganie m.in. za bezczeszczenie krzyża i innych symboli chrześcijańskich, a który w kwietniu 2024 roku odrzucony został przez Sejm.