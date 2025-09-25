Co istotne, uczestnicy spotkania nie zostali poinformowani o jego dokładnym celu. Według doniesień The Washington Post, rozkaz objął najwyższe dowództwo amerykańskich sił zbrojnych na całym świecie.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził te informacje.

Spotkanie zostało zaplanowane w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jedynie, że ma mieć charakter niejawny i dotyczyć wszystkich oficerów w stopniu generała lub wyższym, w tym admirałów i ich odpowiedników z marynarki wojennej.

Na ten moment Pentagon nie ujawnia powodu zwołania spotkania.

Źródło: Radio ZET, MEDIA