Frekwencja w Końskich, gdzie odbyły się przedwyborcze debaty, wyniosła 71,09 proc. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki otrzymał 10 734 głosy, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski - 7 751.

Końskie. Wyniki w pierwszej turze

W pierwszej turze na Nawrockiego zagłosowało 39,96 proc. wyborców, a na Trzaskowskiego 27,38 proc. Trzeci był Sławomir Mentzen z wynikiem 11,68 proc. Dwa tygodnie temu frekwencja w Końskich wyniosła 65,78 proc.

"Wybory wygrywa się w Końskich"

W 2020 r. drugą turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda z wynikiem 61,34 proc. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało wówczas 38,66 proc. Frekwencja wyniosła wtedy 68,82 proc.

Grzegorz Schetyna dziesięć lat temu wypowiedział słowa, które w polskiej polityce przeszły do historii: "Wybory wygrywa się w Końskich, a nie w Wilanowie". Chodziło mi o Polskę powiatową. Decyzje podejmowane są właśnie tam, to chciałem wyrazić. Dzisiejsza rzeczywistość tylko to potwierdza – mówił PAP przed pierwszą turą wyborów były lider Platformy Obywatelskiej.