Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pełne wyniki drugiej tury – Karol Nawrocki zdobył 50,89 proc. poparcia (ok. 10,6 mln głosów), a Rafał Trzaskowski 49,11 proc. (ok. 10,2 mln). Różnica między kandydatami to zaledwie 370 tys. głosów. To jeden z najbardziej wyrównanych pojedynków w historii wyborów prezydenckich w III RP.