Zimne noce i poranki jeszcze do weekendu

Od kilku dni w Polsce utrzymuje się wyjątkowo chłodna aura. Dziś, 3 października 2025 roku, lokalnie na Mazowszu, Podhalu, ziemi łódzkiej i Podlasiu chwycił lekki mróz. W wielu regionach temperatura w ciągu dnia nie przekracza 10 st. C, a w rejonach podgórskich jest jeszcze zimniej – tylko 7–9 st. C.

Jeszcze przez kilka dni musimy liczyć się z chłodem.

Najzimniej będzie w piątek 4 października i sobotę 5 października, kiedy na południu oraz w centrum termometry o świcie pokażą -2/-1 st. C, a przy gruncie nawet o kilka stopni mniej. Pod górami spadki sięgną -5 st. C.

Kiedy powróci ciepła pogoda do Polski?

Na większe ocieplenie poczekamy do początku przyszłego tygodnia.

W poniedziałek 6 października – wciąż umiarkowanie chłodno, od 11 do 15 st. C. We wtorek 7 października – na zachodzie kraju już 18–19 st. C. W środę 8 października i czwartek 9 października – apogeum ocieplenia, w wielu regionach 17–22 st. C. Najcieplej będzie na południu kraju. W tym czasie zobaczymy sporo słońca, a nocne przymrozki całkowicie ustąpią.

Ocieplenie nie potrwa długo

Choć wielu z nas ucieszy się z powrotu przyjemnej, jesiennej aury, prognozy nie pozostawiają złudzeń. Od piątku 10 października zacznie wracać chłodniejsza pogoda. Pojawi się więcej chmur, opadów i silniejszego wiatru, a temperatury spadną z powrotem do 10–15 st. C.

Na razie prognozy długoterminowe na październik nie pokazują stabilnego okresu ze słońcem i ciepłem – czeka nas raczej zmienna i kapryśna pogoda.