Bartłomiej Morawski grał m.in. w takich serialach jak "Barwy szczęścia" i "Na Wspólnej". W 2024 r. został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Po tym, jak usłyszał wyrok pięciu lat pozbawienia wolności za gwałt na 16-latce ślad po nim zaginął. Aktor jest podejrzany o popełnienie kolejnych 14 przestępstw o charakterze seksualnym. W bazie Interpolu pojawiły się jego zdjęcie oraz szczegółowe dane osobowe.

Prawdopodobnie uciekł za granicę

Policja od kilku miesięcy intensywnie poszukuje Bartłomieja Morawskiego. Funkcjonariusze sprawdzili jego mieszkanie w Warszawie oraz adres zameldowania na Śląsku, jednak mężczyzny nie udało się odnaleźć. W związku z podejrzeniem, że Morawski może przebywać poza granicami kraju, sprawa została przekazana Interpolowi.

Co to jest czerwona nota?

Czerwona nota to wniosek, skierowany do organów ścigania na całym świecie. Chodzi o znalezienie i zatrzymanie osoby, na której ciążą bardzo poważne zarzuty, do chwili ekstradycji. Czerwona nota wystawiana jest w przypadku najcięższych przestępstw takich jak np. morderstwa, gwałty ze szczególnych okrucieństwem, działalność narkotykową, fałszerstwa, czy udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Czerwona nota nie jest międzynarodowym nakazem aresztowania. To rodzaj listu gończego, który jest wystawiany przez Sekretariat Generalny Interpolu na wniosek państw członkowskich.