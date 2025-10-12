Niedziela, 12 października 2025 roku. Czy 12 października jest niedziela handlowa? Czy dzisiaj zrobimy zakupy?

W Polsce w 2025 roku przewidziano osiem niedziel handlowych, czyli dni, w które większość sklepów i galerii handlowych będzie otwarta mimo zakazu handlu w niedziele. Warto pamiętać, że za złamanie zakazu handlu w niedziele grożą kary finansowe, a w przypadku uporczywego naruszania przepisów nawet kara ograniczenia wolności.

Czy 5 października 2025 roku to niedziela handlowa?

Nie, niedziela 12 października 205 roku nie jest niedzielą handlową, a to oznacza, że podlega zakazowi handlu. Co więcej, w październiku 2025 roku nie ma niedziel handlowych, wszystkie są niehandlowe. Najbliższa niedziela handlowa nastąpi dopiero 7 grudnia.

W których miejscach zrobimy zakupy w niedziele niehandlowe?

Zakaz handlu w niedziele nie dotyczy jednak niektórych placówek, takich jak sklepy na stacjach benzynowych, apteki, cukiernie, kwiaciarnie czy punkty gastronomiczne, a także sklepów, w których sprzedaż prowadzi osobiście właściciel. W niedziele niehandlowe otwarte więc mogą być:

apteki i punkty apteczne,

stacje paliw płynnych,

zakłady lecznicze dla zwierząt,

placówki handlowe, gdzie przeważa sprzedaż kwiatów,

placówki handlowe, których działalność polega na sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, kuponów z grami i wyrobów tytoniowych,

placówki pocztowe, gdzie przeważa działalność usług związana z pocztą,

placówki handlowe w obiektach infrastruktury krytycznej,

placówki handlowe w zakładach hotelarskich,

placówki handlowe w zakresie kultury, sportu, turystyki, wypoczynku i oświaty,

miejscach handlu organizowanych na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez,

piekarnie, cukiernie, lodziarnie.

Harmonogram niedziel handlowych w 2025 roku

Niedziele handlowe w 2025 roku wypadają w następujące dni:

26 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

W grudniu 2025 roku wprowadzono trzy niedziele handlowe (7, 14 i 21 grudnia), co jest zmianą względem wcześniejszych lat, aby umożliwić dłuższy okres zakupów przedświątecznych. Wyjątkiem jest Wigilia (24 grudnia), która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Podsumowując, w 2025 roku handel w niedziele jest możliwy tylko w wymienione wyżej osiem dni, a poza nimi sklepy są zamknięte, z wyjątkiem placówek zwolnionych z zakazu.