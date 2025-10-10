Ojciec Wojciech Jędrzejewski to jeden z bardziej znanych i lubianych dominikaninów w Polsce. Przez ostatnie lata przebywał w klasztorze w Łodzi. Okazuje się, że duchowny oficjalnie poprosił Stolicę Apostolską o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego i opuszczenie zakonu.

Dominikanin odszedł z zakonu. Jaki powód podał?

Decyzja ta została ogłoszona w ubiegłym tygodniu a teraz sam ojciec Jędrzejewski zamieścił oświadczenie w tej sprawie. Wyjaśnił powody swojego wyboru i odejścia.

Oświadczenie zamieścił za pośrednictwem magazynu Więź. "Odejście z zakonu i ze stanu duchownego jest moją osobistą decyzją. Decyzja ta wiąże się z łamaniem zakonnych ślubów czystości, do której się zobowiązałem. Przepraszam tych, których zawiodłem, i proszę o modlitwę. Katolicyzm był i pozostaje przestrzenią mojego przeżywania Boga" - oświadczenia ojca Jędrzejewskiego zamieszczono także na profilu Lekcjereligii.pl.

Widnieje tam również dopisek: "Tłumacząc na nasze: "Zakochałem się.". "I dobrze. Wszystkiego najlepszego nieojcze Wojciechu!" - dopisali autorzy profilu.

Ojciec Wojciech Jędrzejewski zniknął z sieci. Co zaniepokoiło jego fanów?

Ojciec Jędrzejewski już jakiś czas temu zniknął z mediów społecznościowych. Wielu wiernych, którzy śledzili ojca Jędrzejewskiego w sieci zastanawiało się, dlaczego zniknął i co sprawiło, że odchodzi z zakonu. Ojciec Szymon Popławski poinformował jakiś czas temu o rezygnacji dominikanina.

"Informuję, że o. Wojciech Jędrzejewski OP postanowił zwrócić się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego i możliwość opuszczenia Zakonu. Prośba została przyjęta przez o. Prowincjała do dalszego procedowania" - napisał Popławski.

"Po podjęciu decyzji o wystąpieniu z Zakonu i stanu duchownego oraz wyprowadzeniu się z klasztoru, Zakon nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek działania o. Wojciecha Jędrzejewskiego" – czytamy.

Dominikanin odszedł z zakonu. Kim jest Wojciech Jędrzejewski?

Wojciech Jędrzejewski przez lata był lubianym dominikaninem z klasztoru przy ul. Zielonej w Łodzi. Zaczynał od uczenia religii w szkole budowlanej. Był przewodnikiem duszpasterstwa młodzieży w Warszawie "Rejs".

Były dominikanin współtworzył portal Mateusz, a także współpracował z Radiem Plus i Telewizją Religia TV. W Łodzi był koordynatorem Warsztatów Kaznodziejskich dla księży oraz certyfikowanym coachem i mentorem w zakresie kaznodziejstwa. Jego profil na Facebooku śledziło bardzo wielu obserwatorów.