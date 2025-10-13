Grzegorz Braun przed komisją prawną Parlamentu Europejskiego

Komisja prawna JURI rozpatruje wnioski o uchylenie immunitetów europoselskich w trybie niejawnym. Również wysłuchanie europosła odbyło się w poniedziałek za zamkniętymi drzwiami.

Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi skierował do izby w czerwcu br. ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Chodzi m.in. o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i pomówienie lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 roku na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Parlament Europejski zdecydował już o uchyleniu immunitetu Braunowi w maju br. W tej sprawie chodziło m.in. o śledztwo w sprawie zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie, ale także szeregu innych incydentów.

Z kolei w zeszłym tygodniu przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola ogłosiła, że polskie organy zwróciły się do niej z wnioskami o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi w związku z toczącymi się w Polsce postępowaniami prawnymi.

Braunowi grozi utrata immunitetu

W przypadku rozpatrywanego przez komisję europarlamentarną w poniedziałek wniosku Braun jest też oskarżony o publiczne nawoływanie w internecie „do nienawiści na tle różnic wyznaniowych” oraz występek obrazy uczuć religijnych „poprzez udzielenie udostępnionego na platformie YouTube wywiadu dotyczącego między innymi użycia w dniu 12 grudnia 2023 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej gaśnicy w celu ugaszenia wystawionej tam świecy chanukowej”.

W wywiadzie tym – w kontekście tego wydarzenia – Braun, zdaniem prokuratury, zawarł wypowiedź wyrażającą aprobatę oraz zachęcającą widzów i słuchaczy do podejmowania tego typu zachowań, a także określił Chanukę jako przejaw satanistycznej i rasistowskiej celebracji stanowiącej zagrożenie dla polskich katolików.

Ostatni zarzut dotyczy zniszczenia 18 marca 2025 r. w Opolu dziesięciu plakatów „poprzez naniesienie czarną farbą zapisów literowych, które w całości tworzą napis o treści: STOP PROPAGANDZIE ZBOCZEŃ”.

Utrata immunitetu nie oznacza winy

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego. Posłowie do PE są wybierani zgodnie z krajową ordynacją wyborczą, więc jeśli zostaną uznani za winnych popełnienia przestępstwa, decyzja o unieważnieniu ich mandatu należy do władz państwa członkowskiego.

Braun został także wykluczony z obrad Parlamentu Europejskiego i pozbawiony diety na 30 dni w związku z zakłóceniem upamiętnienia ofiar Holokaustu. Wcześniej wykluczono go z obrad na dwa dni i za taki sam okres pozbawiono diety w związku z jego wypowiedzią na posiedzeniu plenarnym na temat osób LGBTQ.