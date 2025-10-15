Uwaga na mgły! Prognoza pogody na środę, 15 października

W środę, 15 października 2025 roku, na północnym wschodzie kraju utrzyma się pochmurna aura z okresowymi, lekkimi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze Polski przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, z szansą na przejaśnienia i lokalne, przelotne opady deszczu. Rano szczególną uwagę należy zachować ze względu na mgły, które mogą drastycznie ograniczyć widzialność, lokalnie nawet do około 100 metrów.

Reklama

Jaka temperatura w środę?

Na termometrach w środę zobaczymy od 10 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie, do 14 stopni Celsjusza nad morzem. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura wyniesie zaledwie 8 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie głównie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, choć na północnym wschodzie może być porywisty.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie utrzyma się na poziomie umiarkowanym i dużym, z wyjątkiem południa, gdzie możliwe są większe rozpogodzenia. W północnej połowie kraju miejscami wystąpią opady deszczu lub mżawki. W całej Polsce utworzą się mgły, które obniżą widzialność do około 400 metrów – należy pamiętać, że na południu mogą być one marznące. Temperatura minimalna spadnie do -2 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich oraz 2 stopni Celsjusza na południu. Cieplej będzie na północy (8 stopni Celsjusza) i nad morzem (około 10 stopni Celsjusza). Wiatr utrzyma się słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany, wiejący z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich.