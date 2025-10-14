Głównym celem nowelizacji jest korekta limitu wydatków budżetu państwa na lata 2026−2031, która pozwoli na sfinansowanie kluczowej inwestycji. Ośrodek powstanie w miejscowości Warszawianka, w gminie Lesznowola (Mazowieckie). Centralny Azyl dla Zwierząt powinien zacząć działać do 2031 roku. Projekt umożliwi realizację procesu inwestycyjnego obejmującego adaptację nieruchomości na siedzibę Centralnego Azylu i ośrodek czasowego przetrzymywania zwierząt. Obiekt podniesie bezpieczeństwo publiczne oraz ochroni dobrostan zwierząt.

Zadania azylu

Centralny Azyl dla Zwierząt ma pełnić funkcję tymczasowego schronienia dla specjalnych kategorii zwierząt, które wymagają interwencji państwa. Podstawowym zadaniem azylu będzie czasowe przetrzymywanie zwierząt, które należą do:

Reklama

Inwazyjnych gatunków obcych.

Gatunków CITES (zagrożonych wyginięciem).

Gatunków niebezpiecznych.

Gatunków chronionych.

Reklama

Azyl przyjmie zwierzęta odebrane w wyniku nielegalnego transportu, posiadania, przetrzymywania w niewłaściwych warunkach lub znęcania się. Azyl będzie współpracował z organami celnymi, policją, Inspekcją Weterynaryjną, a także specjalistycznymi podmiotami, takimi jak ogrody zoologiczne czy ośrodki rehabilitacji zwierząt.

Nowe możliwości azylu

Nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań, które usprawnią realizację zadań Azylu i poszerzą jego działalność. Zmiana przepisów umożliwi realizację wspomnianego procesu inwestycyjnego. Nowe regulacje pozwolą azylowi na współpracę z innymi podmiotami i powierzenie im wykonywania zadań (np. transportu lub czasowego przetrzymywania zwierząt), jeśli przemawiają za tym względy ekonomiczne lub organizacyjne.

Projekt umożliwi prowadzenie kampanii edukacyjnych. Azyl zorganizuje spotkania oraz weźmie udział w targach, wystawach i innych wydarzeniach społecznych związanych z jego działalnością. Zmienione przepisy doprecyzowują kwestie proceduralne, w tym zawartość protokołów oraz przekazywanie dokumentów w postaci elektronicznej.