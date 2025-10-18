Prognoza pogody dla dzieci i uczniów na sobotę, 18 października. Jak się ubrać tego dnia?

Sobota zapowiada się jako typowy, chłodny jesienny dzień, z mieszanką chmur i przelotnego słońca. Co będzie działo się w ciągu dnia?

Pochmurno, ale z przejaśnieniami: Słońce co jakiś czas będzie wyglądać zza chmur, ale to zachmurzenie będzie dominować.

Wszędzie mokro: W większości regionów kraju spodziewajcie się przelotnego deszczu (do 5 l/m²). Weźcie ze sobą plecaki, do których można schować parasol lub kurtkę przeciwdeszczową!

Zima w górach: Jeśli mieszkacie na południu, w rejonach podgórskich (np. koło Zakopanego), może popadać deszcz ze śniegiem. W samych Tatrach i Karpatach spadnie już śnieg – tam uwaga na mocny wiatr i zawieje!

Będzie chłodno: Temperatury będą niskie, głównie 7 do 11 stopni Celsjusza. Najcieplej (10-11 stopni Celsjusza) na zachodzie, a najchłodniej (7 stopni Celsjusza) na północnym wschodzie i w górach.

Uważajcie na wiatr: Będzie dość silnie wiało (w porywach do 50-60 km/h), co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.

Co będzie się działo w nocy? Prognoza pogody

Przymrozki! Jeśli planujecie coś późnym wieczorem, pamiętajcie, że w nocy temperatura spadnie i pojawią się przymrozki ( na zachodzie nawet do -1 stopnia Celsjusza przy gruncie, w centrum do -2 stopni Celsjusza ).

). Mgły: Miejscami, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, pojawią się gęste mgły!

Jak się ubrać w sobotę, 18 października?

Kluczem do komfortu w sobotę będzie ubieranie się warstwowo i ochrona przed wiatrem i deszczem.

Kurtka: Obowiązkowo ciepła kurtka przejściowa lub zimowa (jeśli jest wodoodporna, to idealnie). Warstwy: Pod kurtkę załóż bluzę/sweter (na wszelki wypadek, żeby zdjąć ją, gdy wyjdzie słońce) oraz podkoszulek lub cienki longsleeve. Na głowę: Koniecznie czapka i szalik, zwłaszcza jeśli spędzasz czas na zewnątrz. Wiatr będzie mocno przeszkadzał! Deszcz: Warto wziąć ze sobą parasol lub założyć kurtkę przeciwdeszczową – to lepsze niż moknięcie podczas przelotnych opadów! Obuwie: Wybierz ciepłe, najlepiej nieprzemakalne buty.

Podsumowując: ubierz się ciepło jak na chłodną jesień, zabezpiecz się przed wiatrem i miej pod ręką coś na deszcz. Miłej soboty!