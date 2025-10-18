W sobotę, 18 października 2025 roku, będzie chłodno, wietrznie i niestabilnie. Oto szczegółowa prognoza pogody ten dzień. Jak się ubrać? Oto wskazówki przygotowane specjalnie dla dzieci i uczniów w całej Polsce.
Prognoza pogody dla dzieci i uczniów na sobotę, 18 października. Jak się ubrać tego dnia?
Sobota zapowiada się jako typowy, chłodny jesienny dzień, z mieszanką chmur i przelotnego słońca. Co będzie działo się w ciągu dnia?
- Pochmurno, ale z przejaśnieniami: Słońce co jakiś czas będzie wyglądać zza chmur, ale to zachmurzenie będzie dominować.
- Wszędzie mokro: W większości regionów kraju spodziewajcie się przelotnego deszczu (do 5 l/m²). Weźcie ze sobą plecaki, do których można schować parasol lub kurtkę przeciwdeszczową!
- Zima w górach: Jeśli mieszkacie na południu, w rejonach podgórskich (np. koło Zakopanego), może popadać deszcz ze śniegiem. W samych Tatrach i Karpatach spadnie już śnieg – tam uwaga na mocny wiatr i zawieje!
- Będzie chłodno: Temperatury będą niskie, głównie 7 do 11 stopni Celsjusza. Najcieplej (10-11 stopni Celsjusza) na zachodzie, a najchłodniej (7 stopni Celsjusza) na północnym wschodzie i w górach.
- Uważajcie na wiatr: Będzie dość silnie wiało (w porywach do 50-60 km/h), co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa.
Co będzie się działo w nocy? Prognoza pogody
- Przymrozki! Jeśli planujecie coś późnym wieczorem, pamiętajcie, że w nocy temperatura spadnie i pojawią się przymrozki (na zachodzie nawet do -1 stopnia Celsjusza przy gruncie, w centrum do -2 stopni Celsjusza).
- Mgły: Miejscami, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, pojawią się gęste mgły!
Jak się ubrać w sobotę, 18 października?
Kluczem do komfortu w sobotę będzie ubieranie się warstwowo i ochrona przed wiatrem i deszczem.
- Kurtka: Obowiązkowo ciepła kurtka przejściowa lub zimowa (jeśli jest wodoodporna, to idealnie).
- Warstwy: Pod kurtkę załóż bluzę/sweter (na wszelki wypadek, żeby zdjąć ją, gdy wyjdzie słońce) oraz podkoszulek lub cienki longsleeve.
- Na głowę: Koniecznie czapka i szalik, zwłaszcza jeśli spędzasz czas na zewnątrz. Wiatr będzie mocno przeszkadzał!
- Deszcz: Warto wziąć ze sobą parasol lub założyć kurtkę przeciwdeszczową – to lepsze niż moknięcie podczas przelotnych opadów!
- Obuwie: Wybierz ciepłe, najlepiej nieprzemakalne buty.
Podsumowując: ubierz się ciepło jak na chłodną jesień, zabezpiecz się przed wiatrem i miej pod ręką coś na deszcz. Miłej soboty!
