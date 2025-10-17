Przełom w pogodzie: koniec z jesienną szarugą

Od dłuższego czasu Polska zmaga się z nieprzyjemną, typowo jesienną aurą, charakteryzującą się niskim zachmurzeniem, opadami deszczu, porannymi mgłami oraz niską temperaturą.

Przyczyny zmian w prognozie pogody

Tę niekorzystną sytuację pogodową powodował potężny wyż stacjonujący nad Wyspami Brytyjskimi. Blokował on standardową zachodnią cyrkulację, przez co niże atmosferyczne były zmuszone spływać kolejno znad Skandynawii prosto nad Polskę. Sytuacja ta ulegnie diametralnej zmianie wraz z nadejściem przełomu barycznego. Już w sobotę (18.10) wspomniany, stabilny wyż zacznie przemieszczać się w kierunku kontynentu. Szybko minie Morze Północne, Danię i Niemcy, aby już w niedzielę (19.10) znaleźć się nad Polską.

Natychmiastowa poprawa pogody i wzrost ciśnienia

Wyż nie tylko podniesie ciśnienie atmosferyczne powyżej 1025 hPa, ale przede wszystkim wypchnie niskie, deszczowe chmury na wschód, przynosząc znaczące rozpogodzenia, a nawet bezchmurne niebo. Gwarantowana poprawa pogody nadejdzie już w niedzielę (19.10) i poniedziałek (20.10). Wreszcie pojawi się słońce, a szare niebo ustąpi miejsca lazurowej barwie. Początkowo jednak noce i poranki pozostaną chłodne, a nawet możliwe są przymrozki.

Prognoza pogody: Ocieplenie i wiatr halny

Z każdym dniem temperatura będzie coraz wyższa:

W niedzielę (19.10) maksymalnie do 10 stopni Celsjusza.

W poniedziałek (20.10) do 13 stopni Celsjusza.

Od wtorku (21.10) na większym obszarze kraju temperatura przekroczy 15 stopni Celsjusza.

Druga połowa tygodnia zapowiada się znacznie cieplejsza. W wielu rejonach słupki rtęci osiągną 20 stopni Celsjusza, a na południu, pod wpływem ciepłego wiatru halnego, możliwe jest nawet do 25 stopni Celsjusza. Warto jednak pamiętać, że pod koniec tygodnia może pojawić się więcej chmur i lokalne opady, co obniży odczuwalną temperaturę. Mimo to, chwile ze słońcem wciąż będą się zdarzać. Nawet przy pochmurnej aurze, temperatury w zakresie 15-20 stopni Celsjusza, będą zdecydowanie bardziej komfortowe niż obecne poniżej 10 stopni Celsjusza.