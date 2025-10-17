Prokurator uznał, że podejrzany miał świadomość, że jego zwierzęta mogą być niebezpieczne dla ludzi oraz nieodpowiednio zabezpieczył teren strzelnicy, gdzie przebywały. Prokurator przedstawił 53-latkowi zarzut z art. 156 par. 3 Kodeksu karnego, zagrożony karą od pięciu lat więzienia do dożywocia. Do tego wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Wniosek ten ma zostać rozpatrzony w piątek.

Trzy duże psy rzuciły się na mężczyznę w lesie

Pochodzący z Puław (woj. lubelskie) 46-latek, pracujący jako kierowca ciężarówki, zatrzymał się w niedzielę (12 października) około południa na MOP-ie Racula przy trasie S3 w Zielonej Górze, na przepisową przerwę. Korzystając z wolnego czasu wybrał się do pobliskiego lasu na grzyby. Tam został zaatakowany przez trzy duże psy.

Poszkodowany zmarł w wyniku odniesionych ran

Z ustaleń śledczych wynika, że zwierzęta wydostały się poza teren ogrodzenia strzelnicy i zaatakowały przechodzącego 46-latka. Zadały mu co najmniej 53 rany szarpane i gryzione. Pomimo podjętych działań ratunkowych i operacji po niespełna trzech dobach mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Czarnek znów zabrał głos ws. psów na łańcuchu. Zwrócił się do oburzonych "Proste? Zrozumiałe?"

Psy są pod obserwacją

Prokurator zlecił biegłym specjalistyczne badania mające na celu ustalenie stanu fizycznego i psychicznego zwierząt oraz warunków, w jakich były utrzymywane. Psy zostały umieszczone w domu tymczasowym. Śledztwo w opisywanej realizują obecnie funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Równolegle, prokuratura podjęła z urzędu działania administracyjne zmierzające do zbadania zasad funkcjonowania strzelnicy, na której przebywały psy.