Czy to początek złotej jesieni w Polsce? Prognoza pogody na sobotę, 18 października

Sobota, 18 października 2025 roku, przyniesie chłodną i zmienną pogodę z przewagą zachmurzenia, choć z szansą na okresowe słońce. W ciągu dnia w większości kraju, z wyjątkiem krańców zachodnich, wystąpią przelotne opady deszczu, których suma może wynieść do 5 l/m². W rejonach podgórskich deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem, a w Karpatach i Tatrach spodziewane są opady śniegu, miejscami na tyle intensywne, że mogą powodować zawieje.

Jaka temperatura w sobotę, 18 października 2025 roku? Prognoza pogody

Temperatury w sobotę będą niskie: od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 8 stopni Celsjusza w centrum, do 10-11 stopni Celsjusza na zachodzie, a najchłodniej, bo 5-7 stopni Celsjusza, będzie w rejonach podgórskich. Wiał będzie umiarkowany, miejscami dość silny wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, osiągając w porywach 50–60 km/h, na południu do 55 km/h, a wysoko w górach nawet 70-75 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy pogoda zacznie się stabilizować. Na zachodzie, północnym zachodzie i w centrum wystąpią przejaśnienia, z okresami bezchmurnego nieba. Większe zachmurzenie utrzyma się na wschodzie i południu, gdzie możliwe będą lokalne, słabe opady deszczu i śniegu w górach. Miejscami, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura spadnie poniżej zera na zachodzie (-1 stopień Celsjusza), w centrum wyniesie około 2 stopni Celsjusza (z przygruntowymi przymrozkami do -2 stopni Celsjusza), a na wschodzie i północy 4 stopnie Celsjusza. Wiatr osłabnie do słabego, jedynie na wschodzie pozostając miejscami umiarkowany i porywisty, z kierunku północno-zachodniego.