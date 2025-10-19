Jak się ubrać w niedzielę? Oto prognoza pogody dla uczniów na 19 października

W niedzielę już z samego rana musisz się przygotować na solidne chłodzenie, gdyż termometry pokażą około -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie możliwy jest mróz do -5 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą również wystąpić mgły, które znacznie ograniczą widoczność, więc jeśli wychodzisz wcześnie, bądź ostrożny!

Jakie temperatury w niedzielę, 19 października?

W ciągu dnia niebo będzie przeważnie mało lub umiarkowanie zachmurzone, co oznacza, że będziesz cieszyć się sporą ilością słońca! Mimo to, nie spodziewaj się wysokich temperatur. W najcieplejszym momencie dnia na wschodzie będzie tylko 6-7 stopni Celsjusza, w centrum około 9 stopni Celsjusza, a najcieplej, do 11 stopni Celsjusza, będzie na zachodzie i nad morzem. Wiatr będzie przeważnie słaby do umiarkowanego.

Jak się ubrać?

Ze względu na tak dużą różnicę temperatur między mroźnym porankiem a chłodnym dniem, kluczowe jest ubranie się na cebulkę.

Rano: Bez wahania załóż grubą, zimową kurtkę, a przede wszystkim czapkę, szalik i rękawiczki. Są one niezbędne, by ochronić się przed przymrozkami. W ciągu dnia: Pod kurtkę załóż ciepły sweter lub bluzę – w ciągu dnia, gdy słońce trochę przygrzeje, prawdopodobnie zechcesz zdjąć kurtkę, więc musisz mieć coś ciepłego pod spodem. Zawsze miej też długie spodnie, ciepłe skarpety i nieprzemakalne buty. Pamiętaj, że nawet przy słońcu maksymalna temperatura to zaledwie 11 stopni Celsjusza, więc przez cały dzień będzie chłodno!

Miłej i ciepłej niedzieli!