Zdarzenie miało miejsce w budynku Czytelnia. Napastnicy planowali rzucić łatwopalną substancję w drzwi biura. Dwóch mężczyzn pojawiło się przed budynkiem, trzymając butelkę z nieznaną substancją (koktajl Mołotowa). Próbowali ją podpalić i rzucić w kierunku drzwi. Świadek zdarzenia natychmiast interweniował, odepchnął jednego z napastników. W rezultacie butelka rozbiła się przed wejściem, zamiast w drzwiach.

Incydent przed biurem PO. Napastnicy uciekli

Sprawcy szybko uciekli z miejsca zdarzenia. Poseł Zembaczyński przekazał, że mężczyźni wykrzykiwali hasła na temat Platformy Obywatelskiej i rzucali szkłem w interweniującego świadka. Interia potwierdziła, że policja prowadzi akcję na miejscu zdarzenia, poszukując sprawców ataku.

"Skandal! Ktoś przed chwilą rzucił koktajl mołotowa przy ul. Wiejskiej 12a i go podpalił. Sprawca uciekając wykrzykiwał coś na temat Platformy Obywatelskiej. Rzucał szkłem w stronę interweniującego świadka" - napisał Witold Zembaczyński na platformie X.