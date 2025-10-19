Spokojna niedziela z niemal bezchmurnym niebem. Prognoza pogody na 19 października

W niedzielę, 19 października 2025 roku, nad Polskę zacznie napływać pogodny wyż, który zastąpi odsuwający się na wschód front atmosferyczny. Przyniesie on stabilizację pogody oraz chłodne, miejscami mroźne poranki – temperatura minimalna spadnie do około -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie przeważać zachmurzenie małe lub umiarkowane, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Jedynie miejscami na wschodzie i w centrum możliwe są krótkotrwałe, słabe opady deszczu. Na południu kraju początkowo mogą utrzymywać się lokalne mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów.

Temperatura w dzień

Termometry w niedzielę wskażą od 6-7 stopni Celsjusza na wschodzie, przez około 9 stopni Celsjusza w centrum, do 11 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. Najchłodniej będzie na Podhalu – około 5 stopni Celsjusza.

Wiatr

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północno-zachodnich, przechodzący stopniowo na zachodzie w południowy i południowo-wschodni. W Bieszczadach porywy mogą osiągać do 65 km/h.

Pogoda w nocy (z 19 na 20 października)

W nocy przeważnie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Jedynie miejscami na zachodzie możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. W centrum i na wschodzie pojawią się miejscami mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m, a w kotlinach górskich nawet do 100 m. Temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na wschodzie do 3 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem, przy gruncie miejscami -3 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, na zachodzie okresami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni, a na wschodzie kraju zmienny. Wysoko w Sudetach możliwe porywy do 60 km/h.