Wypadek z udziałem radiowozu w centrum Warszawy
Radiowóz jadący na sygnale zderzył się z samochodem osobowym. W wyniku wypadku czterech policjantów trafiło do szpitala.
Jak informuje Polsat News do wypadku doszło ok. godz. 0:30 w nocy z piątku na sobotę na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej z Żurawią w centrum Warszawy.
Radiowóz marki Mercedes zderzył się z samochodem osobowym marki Toyota świadczącym usługi przewozu osób - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.
Policjanci jechali na interwencję
Dodał, że pojazd policyjny jechał na interwencję i miał włączone sygnały świetlne oraz dźwiękowe.
Trzech funkcjonariuszy już opuściło szpital, czwarty czeka jeszcze na badania - przekazał policjant.
Okoliczności i przebieg wypadku wyjaśnia policja.
