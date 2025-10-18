Wypadek z udziałem radiowozu w centrum Warszawy

Radiowóz jadący na sygnale zderzył się z samochodem osobowym. W wyniku wypadku czterech policjantów trafiło do szpitala.

Jak informuje Polsat News do wypadku doszło ok. godz. 0:30 w nocy z piątku na sobotę na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej z Żurawią w centrum Warszawy.

Radiowóz marki Mercedes zderzył się z samochodem osobowym marki Toyota świadczącym usługi przewozu osób - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci jechali na interwencję

Dodał, że pojazd policyjny jechał na interwencję i miał włączone sygnały świetlne oraz dźwiękowe.

Trzech funkcjonariuszy już opuściło szpital, czwarty czeka jeszcze na badania - przekazał policjant.

Okoliczności i przebieg wypadku wyjaśnia policja.