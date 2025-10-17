Tragiczny wypadek polskiego autokaru w Austrii. Są ranni i ofiara śmiertelna

Do tragedii doszło w piątkowy poranek, tuż przed godziną 7. Jak wynika z pierwszych ustaleń, samochód dostawczy, poruszający się w stronę granicy z Czechami, uderzył czołowo w ciężarówkę. Chwilę później w oba pojazdy wjechał autokar z Polski, który nie zdołał wyhamować.

W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca furgonetki. Kierowcy ciężarówki i autokaru zostali zakleszczeni we wrakach, ale służby ratunkowe zdołały ich wydostać. Do akcji wezwano trzy śmigłowce ratunkowe, a pomoc na miejsce dotarła także z sąsiednich Czech.

Według informacji serwisu noe.ORF.at, w autokarze znajdowało się 24 pasażerów. Jedenastu z nich doznało lekkich obrażeń i zostało przetransportowanych do pobliskich szpitali. Policja przekazała, że wszystkie trzy pojazdy biorące udział w wypadku miały polskie numery rejestracyjne.

"Na miejscu zginął kierowca auta dostawczego. W pojazdach uwięzieni zostali kierowcy ciężarówki i autokaru. Uwolniły ich służby" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Z powodu wypadku autostrada A5 została całkowicie zamknięta w obu kierunkach. Służby pracują nad przywróceniem ruchu i wyjaśnieniem dokładnych przyczyn tragedii.

