Pierwszy w UE bezpłatny podpis elektroniczny dostępny w aplikacji

Nowa usługa jest efektem współpracy Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki z dostawcami usług zaufania. W tym gronie poza Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., która jest jednym z liderów projektu, znalazły się Asseco Data Systems, Enigma Systemy Ochrony Informacji oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

– Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej udostępnia bezpłatny podpis kwalifikowany w rządowej aplikacji. To oszczędność czasu, wygoda, a przede wszystkim pewny i bezpieczny sposób na załatwianie formalności przez Internet. W aplikacji mObywatel można w ten sposób bezpłatnie podpisać 5 dokumentów w miesiącu. Wystarczy dowód z warstwą elektroniczną i najnowsza wersja aplikacji – mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Inicjatywa wzmacnia współpracę sektora publicznego i prywatnego w budowie cyfrowego państwa zgodnego z europejskimi standardami. Była ona możliwa dzięki powstaniu grupy, w skład której weszły: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Asseco Data Systems oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji. Firmy przygotowały dla Ministerstwa Cyfryzacji docelowy model współpracy, obejmujący proces wydawania kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych dla użytkowników europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

Podpis elektroniczny w mObywatelu, czyli efekt rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych

Wspólne działania mają na celu rozwój bezpiecznych i nowoczesnych usług cyfrowych, w tym kwalifikowanych usług zaufania. W aplikacji mObywatel będzie można skorzystać z usług aż czterech dostawców podpisu kwalifikowanego – w tym z Sigillum dostarczanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.

- PWPW konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na rynkach usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Udział w przełomowym dla gospodarki, administracji publicznej, ale i każdego obywatela projekcie, jakim jest budowa portfeli tożsamości cyfrowej, stanowi tego doskonałe potwierdzenie – powiedział dr Remigiusz Lewandowski, członek Zarządu PWPW.

Celem projektu jest wspólne przygotowanie aplikacji mObywatel do wymogów unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0, które wprowadza nowe standardy identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w całej UE. Implementacja przepisów oznacza, że mObywatel zostanie przekształcony w tzw. Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej (EUDI Wallet). Aplikacja będzie musiała spełniać wymagania interoperacyjności i bezpieczeństwa określone przez Komisję Europejską, umożliwiając obywatelom potwierdzanie tożsamości i korzystanie z cyfrowych usług publicznych i komercyjnych w całej UE.

Ministerstwo Cyfryzacji współpracuje z dostawcami usług kwalifikowanych – Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., Asseco Data Systems, Enigma Systemy Ochrony Informacji oraz KIR – w ramach ekosystemu tożsamości cyfrowej i usług zaufania. Podmioty te dostarczają kwalifikowane certyfikaty e-popisu, e-pieczęci, znaczniki czasu, oraz usługi e-doręczeń i kwalifikowanej walidacji, które są integrowane z rozwiązaniami administracji publicznej, w tym z aplikacją mObywatel. Ministerstwo pełni funkcję regulatora i koordynatora, zapewniając zgodność rozwiązań z przepisami krajowymi i unijnymi, a dostawcy realizują techniczne i operacyjne elementy niezbędne do funkcjonowania usług cyfrowych dla obywateli.