Będzie ważna zmiana w Karcie nauczyciela. Premier Tusk zapowiada »

Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do klubu poselskiego lub klubów koalicji, aby przygotowały projekt nowelizacji Karty nauczyciela. Zgodnie z nim nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nawet wtedy, gdy ich nie zrealizują, bo np. uczniowie są na wycieczkach.
