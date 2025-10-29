Możemy się umówić na kawę i omówić wspólne pomysły na przykład polegające na tym, żeby uniknąć takich głupich błędów, jak sprzedawanie kluczowej działki pod CPK w trakcie swojego rządu - powiedziała do europosła PiS Ewa Zajączkowska-Hernik, nawiązując do sprawy sprzedaży działki pod budowę CPK.

"Całe szczęście, że nie byłoby tam Konrada Berkowicza"

Patryk Jaki przez chwilę milczał, a potem nawiązał do głośnej sprawy Krzysztofa Berkowicza, który wyszedł ze sklepu Ikea nie płacąc za kilka produktów. Polityk tłumaczył się tak, że miał słuchawki na uszach i nie wiedział, że nie zeskanował kilku rzeczy.

Całe szczęście, że nie byłoby tam Konrada Berkowicza, bo by ją po prostu ukradł - odpowiedział Patryk Jaki. W odpowiedzi widzowie na sali zareagowali śmiechem.

Sprawa CPK. Możliwe jest również odkupienie działki

Sprawa kupna działki położonej w pobliżu budowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, przez spółkę Dawtona od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa została zgłoszona do prokuratury, która bada sprawę. W związku z aferą Jarosław Kaczyński zawiesił dwóch posłów PiS.

Podczas środowej konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek poinformował, że obecnie KOWR prowadzi rozmowy z Piotrem Wielgomasem, który jest właścicielem działki i wiceprezesem Dawtony. Zaznaczył, że dobra wola obecnego właściciela znacząco przyśpieszyłaby proces odzyskania działki potrzebnej do realizacji CPK.

Maciej Lasek powiedział, że możliwe jest również odkupienie działki w wyniku zmiany planów zagospodarowania. Zauważył, że jest to jedna z przesłanek umożliwiająca "odwrócenie transakcji", która znajduje się w umowie sprzedaży ziemi w Zabłotni. Umowę tę KOWR i Wielgomas podpisali w grudniu 2023 roku.

