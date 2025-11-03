Wielka zmiana pogody: od deszczu do długotrwałego wyżu

Po wilgotnym weekendzie i pochmurnym poniedziałku, który zdominowany będzie jeszcze przez front związany z niżem przynoszącym deszcz i zachmurzenie w wielu regionach, Polska stanie w obliczu znaczącej zmiany warunków atmosferycznych. Sterowanie pogodą przejmie rozległy układ wysokiego ciśnienia, rozciągający się od południowo-wschodniej Europy aż po Azję Zachodnią. Ta zmiana oznacza stabilizację i nastanie wielodniowej przerwy od opadów.

Prognoza pogody. Perspektywa dwóch tygodni stabilnej i ciepłej pogody

Prognozy wskazują, że od wtorku (4 listopada) niebo zacznie się stopniowo przejaśniać, a ciśnienie znacząco wzrośnie. Ten wyżowy układ ma potencjał, by utrzymać się nad krajem nawet przez dwa tygodnie, zapewniając tym samym monotonną, ale korzystną pogodę: niemal całkowity brak deszczu, dużo słońca (rozpogodzeń) oraz wiatr o umiarkowanej, miejscami silniejszej prędkości. Jest to scenariusz sprzyjający aktywności na świeżym powietrzu oraz wszelkim pracom wymagającym suchej aury. Równocześnie, wraz z napływem cieplejszego powietrza, wzrosną również temperatury. Noce i poranki będą jeszcze chłodne (około 5 stopni Celsjusza, lokalnie z przymrozkami przy gruncie), lecz popołudnia przyniosą od 10 do 15 stopni Celsjusza.

Prognozy pogody na drugą połowę listopada. Potwierdzenie IMGW i niepewność długoterminowa

Korzystną, ciepłą i suchą aurę od wtorku potwierdza również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Jednak, prognozy na drugą połowę miesiąca pozostają niepewne i rozbieżne. Część modeli pogodowych sugeruje kontynuację obecnego, suchego i ciepłego trendu, podczas gdy inne wskazują na możliwość wyraźnego ochłodzenia, całodobowego mrozu, a nawet pojawienia się pierwszych opadów śniegu. Mimo to, najbliższe kilkanaście dni rysuje się jako okres bardzo stabilny, słoneczny i bezdeszczowy.