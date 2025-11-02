Tragedia w Woli Osowińskiej. Brat zaatakował brata

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę (z 28 na 29 października). Wydarzyła się ona w Woli Osowińskiej pod Radzyniem Podlaskim. 13-letni Szymon i 17-letni Łukasz mieszkali tam wraz z rodzicami.

13-latek przyznał się do ataku. "Przepraszam mamo, nie chciałem"

Młodszy brat zaatakował w nocy nożem śpiącego 17-latka. Zadał mu około 40 ciosów. Choć poszkodowany trafił do szpitala, lekarze nie potrafili mu pomóc. Zmarł kilka godzin później. 13-latek przyznał się do tego, co zrobił. Gdy zabierano go z domu szeptał do matki słowa "Przepraszam mamo, nie chciałem". Sąd Rodzinny w Radzyniu Podlaskim zdecydował, że sprawca tragedii trafi na trzy miesiące do schroniska dla nieletnich.

Bratobójcza tragedia. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb ofiary?

Wiadomo już, kiedy i gdzie zostanie pochowany 17-letni Łukasz. Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg powołał do wieczności śp. Łukasza z Woli Osowińskiej. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. Pogrążona w żałobie rodzina prosi o modlitwę w intencji zmarłego - brzmi treść nekrologu zamieszczonego na stronie internetowej parafii.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek (4 listopada). Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się modlitwą różańcową, nabożeństwo żałobne zacznie się o godzinie 12. Pogrzeb odbędzie się w kościele parafialnym w Woli Osowińskiej. Po nim nastąpi odprowadzenie na cmentarz parafialny.