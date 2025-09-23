Do wypadku w miejscowości Brivio koło miasta Lecco doszło w sobotę wieczorem.

Śmierć dwóch studentek

Jak podały włoskie media, mężczyzna prowadzący furgon, chcąc uniknąć zderzenia z innym pojazdem, uderzył w jeden z samochodów na drodze i wpadł na dwie studentki idące poboczem na festyn w miasteczku. Ich koleżance, która szła z nimi, nic się nie stało.

Żałoba w Paderno d'Adda

W miejscowości Paderno d'Adda, gdzie mieszkały ofiary wypadku, ogłoszono żałobę.

Prośba o przebaczenie

We wtorek sędzia utrzymał areszt wobec Polaka, który – jak podała Ansa – przyjechał do Włoch odebrać rower. Podczas posiedzenia sądu w sprawie wniosku o utrzymanie aresztu kierowca prosił rodziny ofiar o przebaczenie i mówił, że jest zrozpaczony tym, co się stało – relacjonują lokalne media z Lombardii.