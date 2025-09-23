Wybuch w budynku na Żwirki i Wigury

"Wybuch w budynku na ul. Żwirki i Wigury 25 w Warszawie. Na miejscu 3 zespoły ratownictwa medycznego i strażacy. Uwaga kierowcy. Poważne utrudnienia w ruchu w kierunku wyjazdu z Warszawy. Apelujemy o omijanie ulicy Żwirki i Wigury" – poinformowała na portalu X wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego "Meditrans" w Warszawie.

Budynek "objęty bardzo dużymi płomieniami"

Jej przekazał PAP rzecznik Piotr Owczarski, świadkowie opowiadają, że słyszeli wybuch. Budynek objęty jest bardzo dużymi płomieniami – dodał.

Pożar murowanego pustostanu

Asp. Tomasz Łukasik z miejskiej straży pożarnej poinformował, że pali się murowany pustostan. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej i grupa operacyjna miasta – dodał strażak.