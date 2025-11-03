Start dopłat o bon ciepłowniczy! Nawet 1750 zł. Już od 3 listopada można składać wnioski o wsparcie finansowe na ogrzewanie

Nowo wprowadzony rządowy bon ciepłowniczy stanowi formę gotówkowego wsparcia, którego celem jest złagodzenie skutków podwyżek rachunków za ciepło sieciowe. Wzrost cen nastąpił po tym, jak 1 lipca przestały obowiązywać przepisy o zamrożonych taryfach, co w wielu miastach doprowadziło do podniesienia rachunków nawet o trzydzieści procent.

Kryteria przyznania bonu ciepłowniczego

Kryteria przyznania bonu ciepłowniczego są dwojakie:

Kryterium dochodowe: Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których dochód nie przekracza 3272,69 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnej lub 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W sytuacji nieznacznego przekroczenia tych progów, zastosowana zostanie zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza proporcjonalne zmniejszenie wysokości dopłaty. Kryterium ceny ciepła: Świadczenie to przysługuje wyłącznie odbiorcom, u których cena ciepła przekracza 170 zł za gigadżul (GJ) netto. Mieszkańcy, u których cena ciepła jest niższa (jak np. w Częstochowie), nie będą mogli skorzystać z bonu. Lokalna cena ciepła, od której zależy przyznanie pomocy, jest publikowana na stronach przedsiębiorstw energetycznych, a także niekiedy przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Ile wynosi bon ciepłowniczy?

Wysokość dopłaty jest uzależniona od lokalnej ceny ciepła i kształtuje się następująco: 500 zł przy cenie od 170 do 200 zł/GJ, 1000 zł przy cenie od 200 do 230 zł/GJ, natomiast maksymalna kwota 1750 zł zostanie przyznana, jeśli cena ciepła przekroczy 230 zł/GJ.

Wypłaty bonu ciepłowniczego. Od kiedy można składać wnioski?

Świadczenie będzie wypłacane w dwóch transzach, obejmujących odpowiednio lata 2025 i 2026. Wnioski o pierwszą transzę można składać od poniedziałku, 3 listopada, do 15 grudnia 2025 roku, a ich wypłaty zaplanowano na początek 2026 roku. Wnioski o drugą transzę będą przyjmowane później, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Osoby, które nie dotrzymają tych terminów, nie otrzymają pomocy finansowej.

Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Formularz wymaga podania nie tylko danych osobowych i składu gospodarstwa, ale także szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, dochodów oraz dostawcy ciepła. Konieczne jest również podpisanie na końcu oświadczenia potwierdzającego prawdziwość podanych danych.