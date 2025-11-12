Jaka czeka nas pogoda w środę, 12 listopada 2025?

W ciągu dnia możemy spodziewać się zachmurzenia od małego do umiarkowanego, co oznacza, że chwile ze słońcem przeplatać się będą z tymi bardziej pochmurnymi. Uwaga dla uczniów ze wschodnich regionów: tam zachmurzenie będzie większe i mogą wystąpić przelotne opady deszczu, dlatego warto mieć pod ręką parasol lub kurtkę z kapturem.

Jaka temperatura w środę, 12 listopada?

Termometry wskażą maksymalnie od 7 do 12 stopni Celsjusza, przy czym cieplej będzie na zachodzie kraju. Wiatr będzie przeważnie słaby, co jednak nie oznacza, że nie odczujemy chłodu. Noce poprzedzające ten dzień, a także poranki, będą bardzo chłodne – temperatura minimalna na wschodzie wyniesie zaledwie od 2 do 4 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich i kotlinach może spaść nawet poniżej zera, do -3 stopni Celsjusza.

Jak się ubrać w środę, 12 listopada? Porada dla uczniów

Ze względu na dużą różnicę temperatur między chłodnym rankiem a cieplejszym południem (oraz ewentualnym deszczem na wschodzie), zalecamy ubiór "na cebulkę". Podstawą jest ciepła kurtka jesienna, najlepiej nieprzemakalna, którą łatwo narzucić na bluzę lub sweter. Koniecznie chrońcie głowę i gardło! Rano i po południu czapka i szalik/komin pomogą uniknąć przeziębienia, chroniąc przed chłodnym wiatrem. Na nogi załóżcie długie spodnie i zabudowane, ciepłe obuwie. Pamiętajcie również, aby uczniowie wybierający się do szkoły na wschodzie Polski nie zapomnieli o parasolu! Taki strój zapewni komfort termiczny przez cały dzień, bez względu na to, czy akurat świeci słońce, czy też zacina deszcz.