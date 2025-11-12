W tych rejonach będzie padać! Prognoza pogody na środę, 12 listopada

W środę, 12 listopada 205, zapowiada się z zachmurzeniem od małego do umiarkowanego, które miejscami, zwłaszcza we wschodnich rejonach kraju, wzrośnie do większego i może tam przynieść przelotne opady deszczu.

Jaka temperatura w środę?

Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie wartości od 7 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przeważnie słaby, choć nad samym morzem może być chwilami umiarkowany, a jego kierunek to południowy zachód.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane, które miejscami wzrośnie do dużego, a w rejonie Beskidów nawet do całkowitego. Na południu Polski mogą pojawić się lokalne mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna na wschodzie wyniesie od 2 do 4 stopni Celsjusza, natomiast na zachodzie będzie cieplej, od 6 do 8 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w kotlinach i rejonach podgórskich, gdzie temperatura spadnie nawet do -3 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a w okolicy Zatoki Gdańskiej i w Sudetach porywy mogą osiągnąć około 60 km/h, wiejąc z kierunku południowego i południowo-zachodniego.