Szczegóły w tej sprawie przekazała PAP asp. szt. Magdalena Krasna z łęczyńskiej policji.

Śmiertelne postrzelenie

Po godz. 20 we wtorek w Milejowie podczas polowania doszło do śmiertelnego postrzelenia 68-letniego mężczyzny. Do sprawy został zatrzymany 50-latek. Obaj uczestniczyli w tym polowaniu.

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Za wcześnie mówić o szczegółach. Obecnie policjanci ustalają przebieg zdarzenia – zaznaczyła asp. szt. Krasna. Dodała, że prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Lublinie śledztwo prowadzone jest wstępnie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka, za co grozi do 5 lat więzienia.

Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego

Polski Związek Łowiecki wydał komunikat w związku z tragedią. "Z wielkim smutkiem i głębokim przejęciem Polski Związek Łowiecki przyjął informację o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło we wtorek, 11 listopada 2025 roku, około godziny 20:00 na terenie powiatu łęczyńskiego. W wyniku postrzelenia myśliwy odniósł poważne obrażenia, w następstwie których zmarł. Na miejscu zdarzenia obecny był drugi myśliwy" – napisał Związek w oświadczeniu przesłanym redakcji Dziennik.pl.

"Zdarzenie to jest obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez odpowiednie organy. Prokuratura Rejonowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Polski Związek Łowiecki deklaruje pełną gotowość do współpracy ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w wyjaśnienie tej tragedii. Naszym priorytetem jest wsparcie w rzetelnym ustaleniu przebiegu i przyczyn wypadku oraz wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych" – czytamy dalej.

"Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie natychmiast złożył zawiadomienie do Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego w Lublinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny niezwłocznie rozpocznie postępowanie zmierzające do pełnego wyjaśnienia tej sprawy" – informuje PZŁ.

"Bezpieczeństwo jest dla nas absolutnym priorytetem, a Polski Związek Łowiecki jednoznacznie potępia wszelkie działania naruszające zasady bezpieczeństwa. Każdy myśliwy zobowiązany jest do ich przestrzegania. Rzecznik Dyscyplinarny zbada, czy w tym przypadku zasady te zostały zachowane. Każdy wypadek z bronią stanowi dla całego środowiska myśliwskiego bolesną lekcję i refleksję nad odpowiedzialnością, jaka wiąże się z naszą działalnością" – podkreśla Związek, po czym na koniec "rodzinie i bliskim składa wyrazy najgłębszego współczucia i szczere kondolencje".

Więcej informacji w czwartek

Prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie powiedziała, że w czwartek znanych będzie więcej informacji. Na ten moment mogę powiedzieć jedynie, że było polowanie; padł strzał, który okazał się być śmiertelny – dodała.