Wpływ układowy i prognoza frontów

Polska znalazła się obecnie pod wpływem pogody kształtowanej przez zatokę niżową, która jest rezultatem oddziaływania dwóch układów niskiego ciśnienia: Quirina znad Oceanu Arktycznego oraz Pepe znad środkowej części Atlantyku. Między tymi niżami przebiega front atmosferyczny, który rozgranicza odmienne masy powietrza: chłodne, arktyczne masy napływające z północy za sprawą niżu arktycznego, oraz cieplejsze, pochodzące znad Afryki Północnej, dostarczane przez niż atlantycki. Zapowiadany jest ruch chłodnego frontu atmosferycznego, który, napierany przez zimne powietrze, będzie przesuwał się z północy kraju w głąb lądu, stopniowo wypierając cieplejsze masy.

Chronologiczne wejście zimy i przymrozki

W kontekście prognozy, niedziela, 16 listopada 205, przyniesie chwilowe, lecz krótkotrwałe zahamowanie napływu chłodu z północy, co będzie efektem wkroczenia ciepłego frontu wraz z opadami deszczu. Należy jednak spodziewać się, że na północnym wschodzie kraju może już pojawić się pierwszy mokry śnieg.

Prognoza pogody na niedzielę, 16 listopada 2025

Niedziela, 16 listopada 205, będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami na północnym wschodzie. Będą występować okresowe opady deszczu, również rzędu 5 stopni Celsjusza, a na północnym wschodzie możliwe jest pojawienie się deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 12 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku.

Pogoda na poniedziałek, 17 listopada 2025

W poniedziałek, 17 listopada 2025, cieplejsze powietrze zostanie ostatecznie wyparte, a zastąpi go kolejny front chłodny, niosący ze sobą obfitą falę opadów deszczu, które na północnym wschodzie będą przechodzić w deszcz ze śniegiem.

Prognoza pogody na wtorek i środę (18 i 19 listopada 2025)

We wtorek i środę opady deszczu znacząco przesuną się na wschód, a w Polsce, w arktycznej masie powietrza, prognozowane są przelotne opady śniegu. Nocami temperatura może spadać nawet do -3 stopni Celsjusza lub -5 stopni Celsjusza, co będzie stanowić pierwsze tegoroczne wejście zimy na obszary nizinne.