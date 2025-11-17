Początek arktycznej zimy w Europie

Nadchodzące dni przyniosą silne ochłodzenie w Europie, wynikające z napływu i osiadania arktycznego powietrza z mroźnych północnych rejonów kontynentu w głąb jego centrum i na południe.

Ekstremalne odczyty na Północy

Przykładem już zaobserwowanego mrozu są odczyty z minionej doby, gdzie w Norwegii (Alta) odnotowano -24,1 stopni Celsjusza, a w Szwecji (w pobliżu Naimakka) -23,3 stopni Celsjusza, co czyni te obszary aktualnie najchłodniejszymi w Europie i trend ten utrzyma się w kolejnych tygodniach.

Siarczysty mróz w Skandynawii i Rosji

Silna i długa fala siarczystego mrozu obejmie w kolejnych dniach przede wszystkim północną Europę, koncentrując się na Skandynawii oraz części Rosji. Minimalne temperatury mogą tam spadać do około -27 stopni Celsjusza do -15 stopni Celsjusza, a lokalnie, przy długotrwałych rozpogodzeniach i intensywnej radiacji, zwłaszcza przy gruncie, wartości te mogą być jeszcze niższe. W skrajnych przypadkach, w lokalnych zastoiskach chłodu, przewiduje się, że temperatura może po raz pierwszy na kontynencie spaść poniżej -30 stopni Celsjusza. Ta wyjątkowo silna i długa fala chłodu obejmie obszary od południowo-zachodniej i północnej Norwegii, przez północną połowę Szwecji i Finlandii, aż po część północnej i północno-zachodniej Rosji, gdzie mróz będzie się utrzymywał przez całą dobę.

Potwierdzenie ekstremalnego ochłodzenia

O potencjale tego ochłodzenia świadczy fakt, że anomalia temperatury maksymalnej, według modelu ICON, będzie miejscami o 10 stopni Celsjusza do 19 stopni Celsjusza poniżej normy, co wskazuje na siłę, a nawet ekstremalność tego listopadowego mrozu. Wysoki potencjał mrozu potwierdza również prognozowana temperatura powietrza na wysokości 1,5 km (poziom izobaryczny 850 hPa), która w tych regionach może spaść do około -17 stopni Celsjusza do -12 stopni Celsjusza. To zimne i ciężkie powietrze będzie osiadać, prowadząc do fal siarczystego mrozu także na wysokości 2 metrów i przy gruncie, blokując się w kotlinach i zagłębieniach terenu, sprzyjających powstawaniu zastoisk chłodu.

Sytuacja w Polsce. Prognoza pogody na najbliższe dni

Choć silniejsze ochłodzenie z północy okresowo dotrze również do Polski, powodując spadek temperatur zarówno w nocy, jak i w dzień, skala zjawiska będzie mniejsza; miejscami, szczególnie przy większych przejaśnieniach, pojawi się mróz. W naszym kraju spadki temperatur będą sięgać głównie nad ranem w okolicach -10 stopni Celsjusza do -1 stopnia Celsjusza, uwzględniając także temperaturę przy gruncie, a większe spadki będą możliwe tylko punktowo w sprzyjających warunkach. Jedynym regionem z całodobowym mrozem będą góry, co oznacza, że w tych rejonach można już mówić o nadejściu termicznej zimy.