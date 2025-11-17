Koniec łagodnej jesieni i nadejście przedzimia. Prognoza pogody

Pierwsza część listopada upłynęła pod znakiem wyjątkowo łagodnej aury, z przeciętną temperaturą przewyższającą normę wieloletnią o całe 3 do 4 stopni Celsjusza. Jednak w drugiej połowie miesiąca ciepłe Babie Lato ustąpi miejsca okresowi przedzimowemu, przynosząc pierwsze wyraźne akcenty zimowe.

Załamanie pogody i pierwsze opady śniegu

Aktualnie mamy do czynienia z załamaniem pogody, które manifestuje się przechodzeniem kolejnych frontów atmosferycznych, przemieszczających się z północy na południe oraz z zachodu na wschód Polski. Systemy te niosą ze sobą sporo opadów deszczu, ale jednocześnie dają szansę na przejaśnienia, przy czym z każdym dniem będzie coraz chłodniej. W pierwszej połowie nadchodzącego tygodnia w górach i na pogórzu przewidywane są intensywne opady śniegu, co sprawi, że krajobrazy na terenach podgórskich południowej Polski po raz pierwszy w tym sezonie się zabielą, stwarzając niebezpieczne warunki na drogach.

Opady mieszane i oblodzenie

W pozostałych regionach kraju możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej, które, jeśli się utrzymają, to jedynie krótko i w minimalnych ilościach. Mimo to należy liczyć się z ryzykiem śliskości nawierzchni dróg i chodników z powodu oblodzenia. W pogodzie nadal pojawiać się będą przejaśnienia i rozpogodzenia. W drugiej połowie tygodnia ilość opadów deszczu ze śniegiem i śniegu wzrośnie, a w chłodniejszych porach doby temperatura będzie spadać poniżej zera, co może skutkować pojawieniem się pokrywy śnieżnej, głównie miejscami na południu, północy i wschodzie kraju.

Zima na koniec miesiąca

Koniec listopada 2025 przyniesie jeszcze bardziej zimową aurę; po 24 listopada będą przechodzić kolejne fronty atmosferyczne, które zamiast deszczu coraz częściej będą dostarczać opady śniegu. Ostatnie dni miesiąca upłyną z utrzymującą się pokrywą śnieżną w województwach południowych i wschodnich, a w górach zima na dobre zagości. W związku z tym warto przygotować się na pierwsze poważniejsze oznaki zimy w postaci śniegu i oblodzeń, które szczególnie dadzą się we znaki kierowcom, zwłaszcza tym, którzy zwlekali ze zmianą opon na zimowe lub nie przepadają za odśnieżaniem. Jest to także idealny moment, aby wyciągnąć z szaf najcieplejszą odzież.