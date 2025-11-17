Nie ma informacji o tym, aby w zdarzeniu ktoś ucierpiał. Teren w pobliżu źródła gazu jest zabezpieczony.

Działania na miejscu trwają od ok. godz. 4 rano i prawdopodobnie - zdaniem strażaków - mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Rozszczelniona jest instalacja gazowa średniego ciśnienia. Słup ognia cały czas widać na wysokość ok. 20 metrów - powiedział w poniedziałek rzecznik prasowy małopolskiej PSP Hubert Ciepły.

20-metrowy słup ognia w Krakowie. Służby walczą od świtu

Jak podkreślił, główne działania prowadzą służby gazowe. Straż pożarna - zabezpieczyła miejsce, wyznaczyła strefy zagrożenia i rozstawiła kurtyny wodne, monitoruje stężenie gazu na obrzeżach strefy zagrożenia.