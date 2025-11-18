Ważny komunikat dla mieszkańców Gminy Dobroń. W związku z nadchodzącą przerwą zimową w funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, od 1 grudnia 2025 roku nie będzie możliwości oddania bioodpadów. To nie jedyne sytuacje, w których PSZOK może odmówić przyjęcia zielonych resztek.
Bioodpady poza PSZOK przez ponad 3 miesiące
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobroń ogłosił znaczącą modyfikację w swoich zasadach funkcjonowania, która zacznie obowiązywać już 1 grudnia 2025 roku. Zmiany te dotyczą przede wszystkim najczęściej oddawanej frakcji odpadów organicznych.
Wprowadzona zostanie coroczna przerwa zimowa w przyjmowaniu bioodpadów. Jak informuje Urząd Gminy Dobroń, okres ten potrwa od 1 grudnia 2025 r. do 15 marca 2026 r. Oznacza to, że przez ponad trzy miesiące mieszkańcy nie będą mogli dostarczyć do PSZOK żadnych odpadów biodegradowalnych, takich jak resztki roślinne, skoszona trawa czy liście.
Powodem wprowadzenia zimowej przerwy są uwarunkowania technologiczne związane z ich przetwarzaniem. Niskie temperatury i warunki zimowe utrudniają prawidłowy przebieg procesów kompostowania i recyklingu biomasy, stąd decyzja o wstrzymaniu ich zbiórki w okresie największych mrozów. Gmina apeluje o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu wszelkich porządków jesiennych i wczesnowiosennych.
Kiedy jeszcze PSZOK odmówi przyjęcia bioodpadów?
Jak informuje portalsamorzadowy.pl, mimo że PSZOK zazwyczaj jest miejscem, do którego można dostarczyć szeroką gamę odpadów komunalnych - w tym te problemowe i wielkogabarytowe - to w przypadku bioodpadów istnieje kilka innych, stałych wyłączeń, o których mieszkańcy często zapominają. Warto o nich pamiętać niezależnie od zimowej przerwy, gdyż są one regulowane lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami:
- Gdy gmina prowadzi własną zbiórkę: Jeżeli w ramach standardowej opłaty za wywóz śmieci, gmina organizuje regularny odbiór wszystkich bioodpadów sprzed posesji (np. dostarczając brązowe pojemniki lub worki), PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia tych samych odpadów. System ten ma na celu unikanie dublowania usług i kontrolowanie strumienia śmieci.
- Deklaracja kompostowania: Odmowa przyjęcia bioodpadów spotka także tych mieszkańców, którzy w swojej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali posiadanie kompostownika i kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie. Osoby te korzystają z niższej opłaty za wywóz śmieci (ulgi), co jest zobowiązaniem do samodzielnego zagospodarowania tej frakcji. Dostarczenie ich do PSZOK w takim przypadku jest niezgodne ze złożoną deklaracją.
