Ważny komunikat dla mieszkańców Gminy Dobroń. W związku z nadchodzącą przerwą zimową w funkcjonowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, od 1 grudnia 2025 roku nie będzie możliwości oddania bioodpadów. To nie jedyne sytuacje, w których PSZOK może odmówić przyjęcia zielonych resztek.

Bioodpady poza PSZOK przez ponad 3 miesiące

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dobroń ogłosił znaczącą modyfikację w swoich zasadach funkcjonowania, która zacznie obowiązywać już 1 grudnia 2025 roku. Zmiany te dotyczą przede wszystkim najczęściej oddawanej frakcji odpadów organicznych.

Wprowadzona zostanie coroczna przerwa zimowa w przyjmowaniu bioodpadów. Jak informuje Urząd Gminy Dobroń, okres ten potrwa od 1 grudnia 2025 r. do 15 marca 2026 r. Oznacza to, że przez ponad trzy miesiące mieszkańcy nie będą mogli dostarczyć do PSZOK żadnych odpadów biodegradowalnych, takich jak resztki roślinne, skoszona trawa czy liście.

Powodem wprowadzenia zimowej przerwy są uwarunkowania technologiczne związane z ich przetwarzaniem. Niskie temperatury i warunki zimowe utrudniają prawidłowy przebieg procesów kompostowania i recyklingu biomasy, stąd decyzja o wstrzymaniu ich zbiórki w okresie największych mrozów. Gmina apeluje o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu wszelkich porządków jesiennych i wczesnowiosennych.

Kiedy jeszcze PSZOK odmówi przyjęcia bioodpadów?

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, mimo że PSZOK zazwyczaj jest miejscem, do którego można dostarczyć szeroką gamę odpadów komunalnych - w tym te problemowe i wielkogabarytowe - to w przypadku bioodpadów istnieje kilka innych, stałych wyłączeń, o których mieszkańcy często zapominają. Warto o nich pamiętać niezależnie od zimowej przerwy, gdyż są one regulowane lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami: