Prognoza pogody na środę, 26 listopada

Środa, 26 listopada, zapowiada się jako dzień z dużym zachmurzeniem w całym kraju, z wyjątkiem krótkich przejaśnień możliwych jedynie nad morzem. W części wschodniej spodziewany jest deszcz, natomiast w pozostałych regionach będą przeważać opady śniegu, miejscami połączone z deszczem ze śniegiem. Na wschodzie suma opadów może osiągnąć około 10 mm. Umiarkowanie intensywne opady śniegu wystąpią w Polsce zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej, a także w rejonach podgórskich i wyższych partiach Karpat, co może skutkować przyrostem pokrywy śnieżnej rzędu 10–15 cm.

Reklama

Temperatura i wiatr w środę

Maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od 0 stopni Celsjusza w centrum i na południowym zachodzie do 6 stopni Celsjusza nad morzem i na południowym wschodzie, natomiast w górach wyniesie około -1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie słaby na południu, a na pozostałym obszarze umiarkowany, z chwilowymi porywami, wiejący głównie z kierunków północnych i północno-zachodnich, jedynie na południu z zachodu. W Sudetach i Bieszczadach porywy mogą osiągać do 70 km/h, potencjalnie wywołując zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na noc

Reklama

Noc utrzyma pełne zachmurzenie. Na wybrzeżu wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w pozostałych regionach będzie padał śnieg. W centrum i na południowym zachodzie opady śniegu mogą być umiarkowanie intensywne, przynosząc przyrost pokrywy o 5–10 cm. Minimalna temperatura spadnie do -3 stopni Celsjusza na południu, wyniesie około -1 stopnia Celsjusza lub 0 stopni Celsjusza w centrum i na wschodzie, a nad morzem utrzyma się na poziomie 4 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy będzie umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi 55 km/h, wiejący głównie z północnego zachodu i zachodu. W Bieszczadach porywy mogą wzrosnąć do 80 km/h, co lokalnie spowoduje wystąpienie zawiei i zamieci śnieżnych.

Alerty IMGW na środę, 26 listopada 2025

IMGW wydała alerty drugiego stopnia dotyczące roztopów, które będą obowiązywały do godziny 18:00 w środę, 26 listopada. Ostrzeżenia te dotyczą wielu powiatów w trzech województwach południowej Polski: