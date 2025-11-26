Zapomniana choroba - wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) - wróciła. Nikt się tego nie spodziewał. Zbiera już żniwo za naszą południową granicą. W Czechach na żółtaczkę zmarło w tym roku 29 osób, a do lekarzy zgłasza się coraz więcej pacjentów z niepokojącymi objawami. W ostatnim tygodniu w Pradze spadła dynamika zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Odnotowano 37 infekcji, co stanowi – jak podkreślono – nieznaczną poprawę sytuacji. W tym roku w Czechach potwierdzono łącznie cztery razy więcej zakażeń niż w roku 2024.

W Polsce przybywa zakażonych

W Polsce zapalenie wątroby typu A również pojawiło się na niespotykaną od dawna skalę. Potwierdzono ponad 700 potwierdzonych zakażeń, czyli kilkukrotnie więcej, niż działo się to do tej pory. Dr n. med. Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, powiedział "Faktom" TVN, że wirusowe zapalenie wątroby typu A w tej chwili jest problemem epidemicznym w Czechach, a przypadki śmiertelne to dosyć nietypowe zjawisko. Przyznał, że w Polsce liczba zakażeń też się zwiększa. "W Polsce sytuacja wydaje się w tej chwili również wskazywać na wzrost liczby zachorowań. Mieliśmy przeciętnie około 100 do 200 przypadków rocznie. W tym roku mamy już ponad 700 i cały czas tych przypadków przybywa" - - powiedział "Faktom" dr Paweł Grzesiowski.

Reklama

Reklama

Wirusowe zapalanie wątroby typu A - czym grozi

Wirusowe zapalenie wątroby typu A, które potocznie nazywa się żółtaczką pokarmową, to choroba brudnych rąk. Rozprzestrzenia się przez kontakt ze skażoną wodą i żywnością oraz nieprawidłową higienę. Rocznie na świecie występuje od 1,2 do 1,4 mln zachorowań na WZW A. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zachorowań na WZW A w Europie, w tym w Polsce.

Jak przebiega żółtaczka pokarmowa?

"Przebieg kliniczny wirusowego zapalenia wątroby typu A zależy w dużym stopniu od wieku chorego, bo ciężkość przebiegu choroby wzrasta wraz z wiekiem. Zachorowania u dzieci przebiegają zwykle bezobjawowo lub skąpoobjawowo, osoby dorosłe chorują na ogół pełnoobjawowo. Ze względu na cięższy przebieg u dorosłych WZW typu A jest szczególnie groźne dla kobiet w ciąży, osób w podeszłym wieku oraz chorych na przewlekłą chorobę wątroby. W tych ostatnich przypadkach choroba może przybrać postać piorunującą charakteryzującą się poważnym przebiegiem, a nawet wysoką śmiertelnością. Po przebyciu WZW typu A nie stwierdza się przewlekłego zapalenia, marskości i raka pierwotnego wątroby" - informuje portal www.gov.pl.

Objawy

Choroba (przede wszystkim u osób dorosłych) charakteryzuje się nagłym początkiem i wyraźnymi objawami, takimi jak:

objawy grypopodobne (w pierwszym okresie),

objawy ze strony układu pokarmowego: odbijanie, zgaga, nudności, wzdęcia, uczucie wczesnej sytości,

ciemny mocz, blade stolce, żółtaczka (zażółcenie skóry, białkówek oczu, błon śluzowych).

Okres wylęgania (tj. od zakażenia do wystąpienia objawów) wynosi średnio 28-30 dni (zakres od 15 do 50 dni). Chory wydala duże ilości wirusa wraz z kałem nawet przez kilka tygodni, przy czym wydalanie wirusa może zacząć się od 2 do 3 tygodni przed wystąpieniem żółtaczki. Zakażone dzieci mogą wydalać wirusa dłużej niż dorośli. Wirus znajduje się także we krwi oraz ślinie chorego, ale stężenie jest o kilka rzędów wielkości mniejsze niż w kale.

Leczenie

Leczenie WZW typu A jest wyłącznie objawowe. WZW typu A nie przechodzi w przewlekłe zapalenie wątroby, jednak powrót chorego do pełnej aktywności może trwać kilka miesięcy (zwykle do 2 miesięcy, niekiedy pół roku), a chory z objawami zwykle wymaga diagnostyki w warunkach szpitalnych.

Na WZW typu A można się zaszczepić

Szczepionka na WZW A to środek chroniący przed wirusem zapalenia wątroby typu A. Podawana jest zazwyczaj w dwóch dawkach w odstępie 6-12 miesięcy, co zapewnia długotrwałą ochronę. W Polsce nie jest to szczepienie obowiązkowe, ale zalecane osobom podróżującym do krajów o niższych standardach higienicznych, pracownikom zajmującym się odpadami i żywnością, a także dzieciom i młodzieży.