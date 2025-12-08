Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada, miała 56 lat. Informację o jej śmierci przekazał jej mąż, , Robert Wolański, za pośrednictwem mediów społecznościowych modelki. Agnieszka Maciąg chorowała na raka. Teraz jej mąż przekazał wiadomość o dacie oraz miejscu ostatniego pożegnania 56-latki.

Szczegóły pogrzebu Agnieszki Maciąg

Ostanie pożegnanie z Agnieszką odbędzie się w poniedziałek, 15 grudnia, o godz. 11.00, w Warszawie, na Cmentarzu Powązki Wojskowe. "Będziemy wdzięczni za odprowadzenie jej w duchu spokoju, miłości i szacunku dla Agnieszki oraz jej bliskich. Niech jej dusza wejdzie do światła w pełni szczęścia. Z wdzięcznością Robert Wolański z rodziną" - przekazał Robert Wolański.

Prośba rodziny Agnieszki Maciąg

Rodzina Agnieszki Maciąg ma prośbę do żałobników. "Zamiast kwiatów zachęcamy wszystkich, aby z wdzięczności za niezwykłe wsparcie Agnieszki w leczeniu, przeznaczyć pieniądze na Fundację Onkologiczną Rakiety, która nadal wspiera wiele wspaniałych osób walczących z nowotworem" - napisano.