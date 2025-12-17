Jak czytamy w komunikacie, akt oskarżenia 14 grudnia został skierowany do sądu przez prokuratora Zespołu Śledczego nr 4 PK. Prok. Nowak podkreślił, że podejrzany wyraził zgodę na publikację pełnych danych osobowych.

Macierewicz oskarżony o ujawnienie tajnych informacji

Prok. Nowak przypomniał, że uzyskane dowody w śledztwie wskazują na uzasadnione podejrzenie, że Macierewicz, będąc funkcjonariuszem publicznym – przewodniczącym Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członkiem Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – ujawnił w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacje niejawne o klauzuli "ściśle tajne", "tajne", "poufne" i "zastrzeżone" oraz informacje, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją.

Kara pozbawienia wolności do lat 5

Chodzi o podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych tymi klauzulami niejawności oraz wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. katastrofy lotniczej. w Smoleńsku. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5.

W tej sprawie Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w sierpniu br., a zarzuty prokuratura przedstawiła politykowi we wrześniu tego roku. Uzasadnienie aktu oskarżenia jest w całości niejawne.