Chodzi o lata 2018-2022 i informacje niejawne dotyczące katastrofy smoleńskiej. Za zarzucane czyny grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Immunitet Antoniego Macierewicza. Sejm zdecydował
Prace w tzw. komisji smoleńskiej

"Prokuratorzy z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej przedstawili Antoniemu Macierewiczowi, posłowi na Sejm RP i byłemu Ministrowi Obrony Narodowej, zarzut popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji niejawnych, a następnie przesłuchali go w charakterze podejrzanego" - podał w komunikacie rzecznik PK prok. Przemysław Nowak. Dodał, że prokuratorzy przedstawili Macierewiczowi zarzut ujawnienia w latach 2018–2022 informacji niejawnych o klauzuli "Ściśle tajne", "Tajne", "Poufne" i "„Zastrzeżone" oraz innych chronionych danych, dotyczących okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku.

Według prokuratury miało to nastąpić w związku z pełnioną przez niego funkcją przewodniczącego podkomisji smoleńskiej i członka Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, poprzez podanie do publicznej wiadomości treści pochodzących z dokumentów objętych tymi klauzulami.

Antoni Macierewicz nie przyznaje się

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. W sprawie nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych:" - dodał prok. Nowak.