Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypada w tym roku w piątek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi, wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku.

26 grudnia nie jest pod tym względem wyjątkiem. Aby stało się inaczej potrzebna jest zgoda biskupa. Dyspensę na ten dzień wydało wielu polskich biskupów. Obowiązuje ona wiernych przebywających na terenie ich diecezji.

Dyspensa i zachęta do modlitwy

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik udzielił dyspensy, a jednocześnie zachęcił "do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności". Metropolita warszawski abp Adrian Galbas zachęcił, aby korzystający z dyspensy "ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego".

Biskup kielecki Jan Piotrowski udzielił "dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru piątku". Jednocześnie zachęcił korzystających z dyspensy, aby w ramach zastąpienia przepisanej na ten dzień wstrzemięźliwości odmówili dowolną modlitwę w intencji o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Dyspensa na 26 grudnia w Krakowie

Na dzień 26 grudnia 2025 roku w Archidiecezji Krakowskiej udzielona została dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru dnia. "Dla umożliwienia pełnego wzniosłej radości przeżywania w Oktawie Narodzenia Pańskiego święta Świętego Szczepana w piątek 26 grudnia 2025 roku, zgodnie z przepisem kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam na ten dzień w Archidiecezji Krakowskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru dnia" - napisał arcybiskup Marek Jędraszewski. Dokument został wydany 12 grudnia, ale opublikowano go dopiero 21 grudnia. Arcybiskup zachęcił również do praktykowania w ten dzień "dzieła miłosierdzia wobec potrzebujących".

Dyspensa na 26 grudnia w Katowicach

Ksiądz Arcybiskup Andrzej Przybylski udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie archidiecezji katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 26 grudnia 2025 roku. Tych, którzy skorzystają z dyspensy Ksiądz Arcybiskup prosi o modlitwę w intencjach Ojca Świętego i Kościoła.

Dyspensa na 26 grudnia w Częstochowie

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo osobom korzystającym z dyspensy wskazał "ofiarowanie w tym dniu dowolnej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych" oraz podjęcie, "zgodnie z własnym wyborem – formy zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej wobec potrzebujących bądź przez ofiarowanie jałmużny".

Z kolei ordynariusz świdnicki bp Marek Mendyk zachęcił wiernych korzystających z dyspensy "do modlitwy w intencji pokoju i świętych powołań do służby Bożej". Natomiast ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk zachęcił zarówno "do modlitwy w intencjach papieża Leona XIV", jak i "praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych".

Zgodnie z Kodeksem kanonicznym do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązani są wszyscy katolicy, którzy ukończyli 14 lat. Natomiast post mają obowiązek zachowywać wszystkie osoby między 18. a 60. rokiem życia.